Уфа, , 14:36 — REGNUM В Башкирии произошло столкновение двух автобусов. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 36-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит примерно в 14:00 по местному времени (12:00 по московскому времени).

Столкнулись два автобусаFordTransit. Один из них ехал по маршруту из села Большеустикинское в сторонуУфы, второй — по тому же маршруту, но в обратную сторону.

В результате столкновения погибла женщина и шестилетний ребенок. Ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести и обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.