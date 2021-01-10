Чебоксары, , 14:22 — REGNUM В Чувашии сегодня, 10 января, в результате крупной аварии с участием четырёх транспортных средств погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Столкновение произошло около полудня на 734 км федеральной трассы М-7 «Волга». По предварительным данным полиции, водитель «Шевроле» не справился с управлением, касательно задел большегруз «Скания» и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом». В полиции отмечают, что в «Сканию» также врезалась «Лада Калина», которая двигалась за «Шевроле».

"В результате происшествия погибли четыре человека: мужчина, две женщины и девочка четырёх лет. Все они находились в салоне «Шевроле», — говорится в сообщении МВД по Чувашии.

Кроме того, доставлены в больницу ещё три человека, в том числе девочка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария на федеральной трассе М-7 «Волга» произошла в Чувашии 27 декабря 2020 года. По данным правоохранителей, в Ядринском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, на месте аварии скончались водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.

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