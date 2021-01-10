Сухум, , 14:15 — REGNUM Дождь, который прошел накануне в Абхазии, не смог потушить пожары, которые горят в последние дни в лесах республики. Об этом, как передает агентство «Апсныпресс», 10 января сообщил журналистам начальник штаба пожарно-спасательного отряда по Гагрскому району МЧС Абхазии Давид Бганба.

«Дождь, прошедший над Гагрским районом, не смог остановить пожар, огонь по-прежнему продолжает распространяться», — сказал Бганба.

Он добавил, что угрозы населенным пунктам нет, и спасатели продолжают борьбу с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, леса в Абхазии начали горесть с первых чисел января. В последние дни наиболее острая обстановка сложилась в Гагрском районе. Огонь подходил на расстояние 100 — 150 метров к жилым домам в Гагре. Тушение пожаров взял под личный контроль президент республики Аслан Бжания.

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