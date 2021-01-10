Брянск, , 11:35 — REGNUM Семь человек пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter в Выгоничском районе Брянской области. Все они госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе ГИБДД региона.

По предварительной информации, 34-летний водитель микроавтобуса не учёл дорожные и метеорологические условия. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. В момент ДТП в салоне находились 16 пассажиров, семь из них — мужчины в возрасте от 24 до 42 лет — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 9 января около 17:30 на 43 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков».

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