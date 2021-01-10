Иркутск, , 10:27 — REGNUM В результате пожара в двухкартирном жилом доме в Иркутской области погибли два человека. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщается, что утром 10 января на пульт дежурного поступила информация о возгорании одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Невон Усть-Илимского района. К тому моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, горела кровля здания из бруса. Из горящего здания самостоятельно смогли эвакуироваться три человека, в том числе ребенок.

Пожар был вскоре потушен. Однако внутри здания было обнаружено двое погибши — мужчины 1939 и 1976 годов рождения.

Позднее в скорою помощь обратился один из пострадавших на этом пожаре мужчин. У него были ожоги спины, рук и ног.

Проводится проверка.