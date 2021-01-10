Тбилиси, , 09:14 — REGNUM На территории Грузии на вечер 9 января осталось два лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями.

Из шести очагов возгорания, которые были на начало дня, пять потушили. Лес продолжает гореть возле села Доберазени в крае Самегрело — Верхняя Сванетия. Еще один пожар возник в течение дня.

«В течение дня новый очаг возник в Гурии, в селе Мамати. Горит нижний покров лиственного леса. Поблизости от пожара населенного пункта нет», — сообщили в пресс-службе спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии лесные и полевые пожары возникают на протяжении недели. В январе было зафиксировано более 260 очагов возгорания. Спасатели предполагают, что пожары возникают из-за поджога сухой травы местными жителями на своих участках.

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