Норильск, Красноярский край, , 08:46 — REGNUM По состоянию на 10 января врачи оценивают состояние пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка как стабильно тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Красноярского края.

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Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Норильскую межрайонную больницу 9 января. Было начато лечение, он находился в реанимации на аппарате ИВЛ.

Тактику лечения одобрили федеральные эксперты из института хирургии им. А. В. Вишневского.

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Подросток находится в стабильно тяжёлом состоянии, однако он снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно. Медики круглосуточно наблюдают за мальчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января в Норильске произошла трагедия. Снежная лавина сошла на участок горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах.

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Засыпало несколько строений. Под снежной массой обнаружили 14-летнего подростка, его доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Его семью спасти не удалось: 38-летняя женщина, её 45-летний супруг и маленький ребёнок погибли. Возбуждено уголовное дело. 10 января объявлено в Норильске днём траура по погибшим при сходе лавины.

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