Буэнос-Айрес, , 08:37 — REGNUM Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Аргентине в провинции Жужуй. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Датчики зафиксировали подземные толчки в 3:43 по времени UTC (6:54 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 44 километрах от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины. Очаг подземных толчков находился на глубине 185 километров.

Пока никакой информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.