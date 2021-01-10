Джакарта, , 07:55 — REGNUM Сигнал, возможно, исходящий от бортовых самописцев, был зафиксирован спасателями на месте крушения пассажирского авиалайнера Boeing в Индонезии. Об этом 10 января сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, спасатели зарегистрировали на месте падения самолёта сигнал сразу в двух точках. Как заявил глава национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито, сигнал могут подавать бортовые самописцы, так называемые «чёрные ящики». Также отмечается, что военным удалось обнаружить масляное пятно в предполагаемом месте падения воздушного судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спасателям удалость обнаружить обломки фюзеляжа, электропроводку и шасси самолёта в Яванском море между островами Лаки и Ланканг. Все части лайнера будут доставлены на берег в ближайшее время.

Напомним, пассажирский самолёт Boeing 737−524 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение недалеко от Джакарты, через несколько минут после вылета. На борту авиалайнера находилось 65 человек.

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