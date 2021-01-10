Буэнос-Айрес, , 07:44 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9 на севере Аргентины, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным центра, очаг землетрясения располагался в 144 километрах к западу от населенного пункта Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Глубина его залегания составила 187 километров. Информации о возможных жертвах или повреждениях инфраструктуры не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января землетрясения произошло у берегов Соломоновых островов. Очаг сейсмособытия магнитудой 5,3 находился в 77 километрах от города Киракира на глубине 11,06 километра. Пострадавших не было.

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