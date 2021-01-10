Джакарта, , 07:13 — REGNUM Обломки пассажирского самолёта Boeing авиакомпании Sriwijaya Air обнаружили индонезийские спасатели в водах Яванского моря. Об этом 10 января сообщил журналистам представитель ВМС Индонезии.

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Спасателями были обнаружены и извлечены из воды части фюзеляжа, электропроводка и шасси авиалайнера. Обломки самолёта были найдены между островами Лаки и Ланканг, входящими в архипелаг Серибу. В ближайшее время все части самолёта будут доставлены на берег.

Boeing 737−524 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение, выполняя авиарейс из Джакарты в Пантианак. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты самолёт потерял высоту и упал в море. Жертвами авиакатастрофы стали, по разным данным, не менее 62 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спасатели обнаружили останки тел в ходе поисково-спасательной операции в Индонезии на месте крушения самолёта.

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