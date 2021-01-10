Токио, , 06:51 — REGNUM Сильные снегопады стали причиной образования затора из более чем тысячи автомобилей в центральной части Японии. Об этом 10 января сообщает телеканал NHK.

О гигантском заторе сообщило руководство префектуры Фукуи. Территория региона находится во власти сильных снегопадов, снегоуборочная техника не справляется с последствиями стихии. Возникшая ситуация вынудила руководство префектуры обратится с призывом к силам самообороны Японии направить отряд военнослужащих на помощь в ликвидации затора.

Сильные снегопады продолжаются с середины недели на территории центральной части Японии, на побережье Японского моря и на острове Хоккайдо. Из-за непогоды авиакомпании были вынуждены отменить более 500 внутренних рейсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снежной буре в Испании, жертвами которой стали четыре человека.

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