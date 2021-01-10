Тюмень, , 04:23 — REGNUM Ложь хозяйки нелегального дома престарелых помешала спасти людей. Об этом «РЕН ТВ» сообщил один из сотрудников МЧС, принимавший участие в ликвидации пожара, при котором в Тюменской области погибли семеро пожилых людей.

Напомним, 9 января в доме на улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района произошёл пожар. После ликвидации огня были обнаружены тела четверых мужчин и трёх женщин. Они являлись постояльцами нелегального пансионата для пожилых людей.

По словам пожарного, «когда спасли первых двух человек, хозяйка дома сказала, что больше никого нет в доме, а потом выяснилось, что вот…». Предположительно, погибшие были маломобильными. Отмечается, что ложные сведения о количестве людей в горящем доме помешали спасти погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту гибели при пожаре семерых пенсионеров СУ СКР по Тюменской области возбуждены уголовные дела. Хозяйка пансионата задержана.

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