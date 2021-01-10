Мехико, , 01:11 — REGNUM Пожар произошел в головном офисе метрополитена мексиканской столицы Мехико, сообщает агентство Reuters.

По его данным, в результате возгорания шесть линий метро Мехико оказались обесточены из-за сбоя в подаче электричества. Мэр столицы Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что пожар уже практически ликвидирован. Также, по ее словам, при пожаре погиб полицейский, который упал в огонь. Еще 30 человек были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января пожар произошел в здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга из-за разлива дизельного топлива. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.