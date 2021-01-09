Джакарта, , 22:59 — REGNUM Потерпевший крушение самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 65 человек, не подавал сигналов бедствия. Об этом, как передает агентство Antara, сообщил 9 января заместитель главы отделения по операциям поисково-спасательного управления Индонезии.

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По словам источника, в настоящее время специалисты устанавливают причины, почему сигнал от воздушного судна не получали ни Индонезия, ни Австралия.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января недалеко от Джакарты потерпел крушение пассажирский самолет, принадлежащий индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Всего на борту воздушного судна находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

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