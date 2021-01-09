Лондон, , 22:35 — REGNUM В Лондоне сотрудники полиции задержали за нарушение карантинных ограничений 12 человек, участвовавших в митинге. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Скотланд-Ярд.

Отмечается, что около 20 человек попытались провести акцию протеста против карантинных мер. Прибывшая полиция задержала 12 человек.

Задержанные были доставлены в полицейский участок, сейчас им грозит штраф не менее 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января полиция Лондона в ходе рейда по поиску нарушителей карантина закрыла кальянную, в которой устроили вечеринку около 50 человек. Сейчас в столице Великобритании введен запрет на любые собрания, за исключением встреч близких членов семьи.

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