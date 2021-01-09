Херсон, Украина, , 22:33 — REGNUM В Херсонской области Украины сотрудники правоохранительных органов изъяли у 37-летнего мужчины сумку с боеприпасами. Об этом 9 января сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Получили информацию, что херсонец хочет сбыть гранаты на территории районного центра, — говорится в сообщении. — Подозреваемого задержали на автостанции».

Отмечается, что в сумке у подозреваемого обнаружили гранату РГН, обрез охотничьего ружья, гранату Ф-1 и более 100 патронов различного калибра.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре 2020 г. сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили большое количество оружия в здании Национальной академии аграрных наук в Киеве.

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