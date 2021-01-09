Уфа, , 21:41 — REGNUM В Башкирии столкнулись два транспортных средства — Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло 9 января на 217 км автодороги Уфа — Оренбург. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще пятеро пострадали.

«По предварительной информации, в ДТП погибли двое детей, … а также 35-летняя пассажирка», — сообщили в ГИБДД Башкирии.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря 2020 г. пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в республике в результате опрокидывания автомобиля погибли два человека.

Читайте также: В Башкирии в ДТП погибли два человека