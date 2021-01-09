Кабул, , 20:48 — REGNUM В афганской провинции Баглан прогремел новый взрыв. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на источники в местных силах безопасности.

Теракт произошел 9 января в районе Пули-Хумри. По последним данным, в результате взрыва бомбы, сработавшей в момент проезда полицейского автомобиля, погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Отмечается, что ответственность за кровавую акцию не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января в провинции Каписа на востоке Афганистана в результате взрыва автомобиля погибли по меньшей мере пять человек, ранения получили ещё двое.

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