Брянск, , 19:40 — REGNUM Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который ехал со стороны Белоруссии, попал в ДТП в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Брянской области.

В сообщении говорится, что транспортное средство опрокинулось в кювет в субботу, 9 января, на трассе Брянск — Новозыбков. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали шесть граждан Белоруссии.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2020 г. в селе Новые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области 18-летний водитель мопеда врезался в автобусную остановку.

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