Полтава, Украина, , 19:29 — REGNUM В Полтавской области Украины из-за разгерметизации произошел взрыв на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород». Об этом в субботу, 9 января, говорится в сообщении Оператора газотранспортных систем (ГТС) Украины на странице в соцсети Facebook.

«Состоялась разгерметизация магистрального газопровода … недалеко от города Лубны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января пресс-служба предприятия «Лубныгаз» сообщила, что мощный взрыв произошел на расположенном возле села Калайдинцы в Полтавской области Украины магистральном газопроводе.

Читайте также: В Полтавской области Украины на газопроводе прогремел взрыв