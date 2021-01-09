Тюмень, , 19:19 — REGNUM В Тюменской области пожар унёс жизни семи человек. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Пожар произошёл 9 января в частном доме. Тела семерых погибших были найдены после его тушения. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Отметим, расследование дела взял на личный контроль губернатор региона Александр Моор. «Виновных установят, они ответят по закону», — отметил глава региона. Он также добавил, что погибших это не вернёт, и призвал земляков соблюдать правила безопасности.