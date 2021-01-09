Москва, , 19:17 — REGNUM Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование дела по факту гибели семьи после схода лавины в Норильске. Об этом 9 января сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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"Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования ряда уголовных дел», — сказала Петренко.

Она уточнила, что одно уголовное дело возбуждено после схода лавины в Норильске по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Также председатель СКР поставил на контроль расследование дела о гибели семи человек при пожаре в Тюменской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная» в Норильске сошла снежная лавина. Серьёзно пострадал 14-летний подросток, в настоящее время за его жизнь борются врачи. Погибли женщина, её супруг и маленький ребёнок.

Сегодня, 9 января, в Тюменском районе Тюменской области произошел пожар в жилом доме и постройках, в результате которого погибли семь человек. По факту гибели семи человек было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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