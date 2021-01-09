Вашингтон, 9 января 2021, 18:55 — REGNUM В столице США Вашингтоне сотрудники полиции проверяют информацию о подозрительном предмете у здания Капитолия, передает 9 января телеканал Fox News.
«(Полиция Капитолия) проверяет информацию о подозрительном предмете возле штаб-квартиры Национального комитета демократов», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сотрудники правоохранительных органов США обнаружили три подозрительных устройства у здания Капитолия в Вашингтоне.
Также сообщалось, что полицейские обезвредили две бомбы в центре Вашингтона. Одно из устройств находилось в здании Национального комитета Республиканской партии, второе — в здании Капитолия.
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