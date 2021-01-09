Полтава, Украина, , 18:46 — REGNUM В Полтавской области Украины в субботу, 9 января, произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Лубныгаз» на странице в соцсети Facebook.

ЧП произошло возле села Калайдинцы.

«На магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» («Укртрансгаз»), произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без голубого топлива на неопределенный срок остались жители 15 поселений.

Причины происшествия пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина готова обеспечить транзит дополнительных объемов российского голубого топлива в Европу.