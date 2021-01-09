Тюмень, , 17:51 — REGNUM В Тюменском районе Тюменской области произошел пожар в жилом доме и постройках. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

ЧП произошло в субботу, 9 января, на улице Трактовой в поселке Боровский. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек.

«После тушения пожара … были обнаружены тела семи человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту гибели семи человек было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Причины пожара пока не называются.