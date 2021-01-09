Мадрид, , 17:46 — REGNUM В Испании три человека стали жертвами самой сильной за 50 лет снежной бури. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка.

По его словам, два человека погибли в Андалусии, третий — на территории автономного сообщества Мадрид.

Министр уточнил, что в 19 общинах был поднят уровень погодной опасности из-за погодных условий, вызванных ураганом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорт испанской столицы Мадрида закрыли из-за сильного снегопада, вызванного ураганом «Филомена». Из-за прекращения авиасообщения из испанской столицы не смогла вылететь и футбольная команда «Реал Мадрид».

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