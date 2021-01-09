Джакарта, , 17:39 — REGNUM Представители компании Boeing в настоящее время работают над получением большего количества информации по факту крушения вблизи Джакарты самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом в субботу, 9 января, сообщила представитель компании Дана Саллум журналистам РИА Новости.

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По ее словам, сотрудники компании Boeing получили сообщения о крушении воздушного судна из СМИ.

«Внимательно следим за ситуацией, — заявила журналистам агентства представитель компании. — Мы (представители Boeing) пытаемся собрать больше информации».

Как передавало ИА REGNUM, 9 января министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что 9 января недалеко от Джакарты упал в воду пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. По его словам, на борту воздушного судна, рухнувшего возле острова Ланканг, находились 65 человек (53 пассажира и 12 членов экипажа).

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