Джакарта, , 17:34 — REGNUM В район крушения Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море прибыли семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии. Об этом, как сообщает портал Detik, заявили в министерстве транспорта страны.

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"Корабли находятся в данном районе, они начнут поиски обломков самолёта», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное судно направлялось по маршруту из Джакарты в Понтианак, связь с ним была потеряна 9 января в 07:40 по времени UTC (10:40 мск). На месте авиакатастрофы обнаружены обломки самолета и части тел погибших. Всего на борту находились 65 человек.