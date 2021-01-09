Пермь, , 17:27 — REGNUM В Перми днём 9 января произошло обрушение строительного перехода. Госпитализированы две женщины. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, возле дома 25 по улице Краснова, 25 строительное перекрытие обрушилось на тротуар. Две жительницы города 1950 и 2001 года рождения получили множественные переломы и были доставлены в реанимационное и операционное отделения больницы.

Правлохраниетли отметили, что перекрытие упало вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого дома.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся обыски в подрядной организации, управляющей компании и фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае, изымается интересующая следствие документация, допрашиваются сотрудники организаций и свидетели произошедшего», — сказали в СУ СКР по региону.