Джакарта, , 16:51 — REGNUM На борту рухнувшего в Индонезии самолёта Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air граждан России не было. Об этом 9 января сообщили в посольстве РФ в Джакарте.

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"По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — говорится на странице российского посольства в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 737−500 направлялся по маршруту из Джакарты в Понтианак, связь с ним была потеряна 9 января в 07:40 по времени UTC (10:40 мск). На месте авиакатастрофы обнаружены обломки самолета и части тел погибших. По официальным данным, на борту находились 65 человек.