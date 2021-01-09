Джакарта, , 16:37 — REGNUM На борту разбившегося в Индонезии самолёта находились 65 человек, заявил 9 января министр транспорта республики Буди Кариа Сумади.

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По его словам, среди них — 53 пассажира и 12 членов экипажа, передает портал Detik.

Министр также уточнил, что крушение воздушного судна произошло возле острова Ланканг.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 737−500 индонезийской компании Sriwijaya Air направлялся по маршруту из Джакарты в Понтианак, связь с ним была потеряна 9 января в 07:40 по времени UTC (10:40 мск). На месте авиакатастрофы обнаружены обломки самолета и части тел погибших.

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