Норильск, Красноярский край, , 16:03 — REGNUM По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко к лечению 14-летнего подростка, пострадавшего при сходе лавины в городе Норильске Красноярского края, подключились лучшие московские специалисты. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 января в пресс-службе Минздрава.

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Проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского, выработана тактика лечения.

Уточняется, что мальчика в случае необходимости могут доставить на лечение в Москву.

Напомним, при сходе лавины в Норильске серьёзно пострадал 14-летний подросток. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в отделение реанимации Норильской межрайонной больницы. У него переохлаждение тяжелой степени, обморожения, гематомы и многочисленные ссадины.

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Как сообщало ИА REGNUM, снежная лавина сошла в ночь на 9 января на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска. Засыпало несколько строений. Погибли женщина, мужчина и маленький ребёнок. Возбуждено уголовное дело.

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