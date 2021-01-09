Сухум, , 16:35 — REGNUM В Абхазии ликвидирована авария на воздушной линии (ВЛ) электропередачи, из-за которой без электроэнергии осталась большая часть республики. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Черноморэнерго».

"Ремонтные работы на ВЛ Псоу 220 завершены. Линия готова к приёму электроэнергии. Ждём подачи напряжения со стороны РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил директор по оперативно-технологическому управлению и режимам «Черноморэнерго» Руслан Кварчия, место аварии обнаружили быстро. Повреждение было в районе Гагр. Но добраться туда быстро не получилось, так это произошло в горном трудно доступном районе. Аварийным бригадам пришлось отправиться туда пешком.

Напомним, авария на ВЛ Псоу произошла утром 9 января в Гагрском районе. Там спасатели на протяжении нескольких дней тушат лесные пожары.

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