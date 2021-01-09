Джакарта, , 15:59 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о крушении пассажирского лайнера Boeing 737−500, принадлежавшего авиакомпании Sriwijaya Air. Он заявил об этом 9 января порталу Delik.

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"Да, (катастрофа произошла) неподалеку от острова Ланканг», — сказал Сумади.

Кроме того, министр транспорта страны рассказал, что возглавляемое им ведомство позднее намерено провести пресс-конференцию, где будет сообщена информация о крушении самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рыбаки неподалеку от индонезийского острова Ланканг во время катастрофы Boeing 737−500 наблюдали два взрыва.