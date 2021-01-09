Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Усилиями петербургских пожарных ликвидировано возгорание в Василеостровском районе Северной столицы, где около полудня 9 января в результате перелива загорелось дизельное топливо.

Пожар на Косой линии в Санкт-Петербурге ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 13:07 мск пожар был локализован, а в 15:04 мск полностью ликвидирован. Пострадавших при пожаре нет.

Напомним, пламя охватило 80 кв. метров в полузаброшенном здании, частично используемом в качестве склада, на Косой линии, дом 24.

В ходе тушения пожара его ранг повышался до до № 1-Бис, но после ликвидации открытого горения повышенный номер пожара был отменен.

«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: шесть единиц техники и 27 человек личного состава», — отметили в пресс-службе петербургского Главка МЧС.

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