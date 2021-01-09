Тайбэй, , 15:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Тайвань. Об этом 9 января сообщает тайваньская сейсмологическая служба.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 19:35 по местному времени (14:35 мск). Их эпицентр располагался на расстоянии 27,8 км к востоку от правительства округа Илань, расположенного в водах восточного Тайваня. Очаг землетрясения находился на глубине 72,2 км.

При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,0 произошло 9 января в восточной части Грузии.