Джакарта, , 14:55 — REGNUM Авиалайнер Boeing 737−500, принадлежащий индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпел крушение неподалеку от острова Ланканг. Об этом 9 января сообщает CNN Indonesia.

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Уточняется, что местные рыбаки во время авиакатастрофы наблюдали два взрыва, а позже на месте трагического происшествия были обнаружены обломки воздушного судна и куски кабеля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский лайнер Boeing 737−500 индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей на борту упал в воду после того, как совершил вылет из аэропорта Джакарты.