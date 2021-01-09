Джакарта, , 14:46 — REGNUM Пассажирский лайнер Boeing 737−500 с десятками людей на борту, принадлежащий индонезийской компании Sriwijaya Air, упал в воду. Об этом 9 января сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное ТВ.

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Также уточняется, что на месте авиакатастрофы обнаружены обломки самолета и части тел погибших.

При этом известно, что лайнер направлялся по маршруту из Джакарты в Понтианак, связь с ним была потеряна в 07:40 по времени UTC (10:40 мск), на борту воздушного судна находилось 59 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Индонезии началась поисково-спасательная операция после того, как диспетчеры потеряли связь с пассажирским самолетом Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air.