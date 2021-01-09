Норильск, Красноярский край, , 14:29 — REGNUM В мэрии Норильска объявили о запрете посещения горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса. Причина — угроза повторного схода лавины, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

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Решение о запрете принято 9 января на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Норильска, которое прошло под председательством начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина.

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Кроме того, по данным мэрии, будет ограничено передвижение в районах ущелья реки Талнах, горы Отдельная и ВС-10.

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Также комиссия решила обесточить территорию СТК «Гора Отдельная». Будут установлены информационно-запрещающие знаки. Чтобы на указанные территории никто не проник, будут установлены полицейские посты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января в Норильске произошёл сход снежной лавины в районе горнолыжного склона «Гора Отдельная». Погибли женщина, мужчина и ребёнок. Серьёзно пострадал подросток, за его жизнь борются врачи. Возбуждено уголовное дело.

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