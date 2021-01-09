Джакарта, , 14:13 — REGNUM В Индонезии началась поисково-спасательная операция после того, как диспетчеры потеряли связь с пассажирским самолетом Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевшим из аэропорта Джакарты. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба министерства транспорта Индонезии.

Напомним, что диспетчеры потеряли связь с пассажирским самолетом, который вылетел из Джакарты. В самой авиакомпании пока никак не комментируют ситуацию.

Известно, что на борту самолета находились 62 человека, включая членов экипажа.

В сети распространяются кадры с того места, куда, предположительно, рухнуло воздушное судно. Спасатели на катерах обследуют акваторию, из воды достают некие детали с проводами, которые могут быть частями разбившегося самолета.