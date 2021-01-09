Курган, , 13:49 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 55 зарегистрированы в Кургане, сообщает 9 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 106 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 9 января выявлено 13 062 случая заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 11 356 человек, 200 пациентов с COVID-19 скончались.