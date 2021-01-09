Батуми, Грузия, , 13:54 — REGNUM В Грузии на территории Аджарской Автономной Республики в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает интернет-издание Batumelebi.

По данным журналистов, вечером 8 января взорвался газовый обогреватель в поселке Ахалсопели Хелвачаурского района. Часть дома обрушилась, пострадали три человека. Двоим потребовалась госпитализация.

Сообщается, что позже на месте взрыва также пострадал работавший там спасатель. Он упал со второго этажа. Мужчину отправили в клинику в Батуми.

Причина взрыва устанавливается, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при использовании электричества или тепловой энергии».