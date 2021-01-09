Усть-Канский район, Алтай, , 13:29 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован очередной летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась 67-летняя жительница Усть-Канского района.

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«У неё были диагностированы коронавирусная инфекция, пневмония, другие формы тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в регионе скончались 160 носителей коронавируса. Причиной смерти 152 из них стал непосредственно COVID-19, ещё восемь человек умерли по иным причинам.

Тем временем, общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в республике достигло 14 289. За сутки выявлено 75 новых носителей. Выздоровели к настоящему времени 13 461 человек.