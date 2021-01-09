Тбилиси, , 13:53 — REGNUM В Грузии общее количество природных пожаров сократилось до шести. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, в течение прошлой ночи возникли три новых очага возгорания. Спасатели туда были направлены сразу после того, как о пожарах поступила информация.

В настоящее время три из шести пожаров локализованы. В их тушении принимают участие порядка 500 человек. В ведомстве спасателей призывают население не поджигать траву на своих участках.

«В Западной Грузии сильный ветер и сухая погода, что мешает спасателям в работе по ликвидации пожаров. Сжигание травы на полях и пашнях может привести к распространению пожара на жилые дома и на лесные массивы», — говорится в сообщении.

Напомним, лесные и травяные пожары в Грузии тушат пятый день. За это время было выявлено более 260 возгораний. По данным на 8 января, в стране горело девять пожаров. О пострадавших и погибших сообщений не было.

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