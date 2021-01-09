Туран, , 13:14 — REGNUM Прокурор Пий-Хемского района Тувы выехал на место трагического пожара в городе Туран, в результате которого погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Возгорание произошло в ночь на 8 января в одном из частных домов. После ликвидации огня на месте были найдены тела двух женщин и мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время здесь работает следственная группа.

«По факту пожара проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты в прокуратуре на контроль», — отметили в прокуратуре.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в Туве погибли три человека