Улан-Удэ, , 13:00 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 617 человек.

Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 27 255. Из них 24 524 к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением. В стационарах остаются 1210 пациентов. 80 тяжёлых больных находятся в реанимации, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято — 1210, свободно — 923 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,7%. Амбулаторное лечение проходят 904 пациента с COVID-19», — добавили в штабе.