Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В Ленинградской области мужчина, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков, при попытке задержания ударил ногой в лицо сотрудника транспортной полиции и попытался скрыться. В ответ полицейский открыл огонь из табельного оружия и ранил преступника. Злоумышленник задержан и находится в больнице под охраной. Помощь медиков понадобилась и сотруднику правопорядка.

Как сообщили 9 января в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, в отношении мужчины Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников полиции (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Как рассказали в ведомстве, 8 января сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по СЗФО в рамках оперативно-розыскных мероприятий вели наблюдение за человеком, по оперативным данным, причастным к незаконному обороту наркотиков. Это происходило в нескольких сотнях метров от железнодорожной станции Девяткино (Всеволожский район Ленинградской области).

«При попытке забрать наркотические средства к мужчине подошли двое сотрудников полиции, представились и предъявили служебные удостоверения. Мужчина начал оказывать сопротивление, а также ударил ногой в область лица одного из сотрудников полиции, после чего попытался скрыться», — отметили в СЗ СУ на транспорте СК РФ.

Полицейские сначала голосом потребовали от злоумышленника остановиться, но тот продолжил попытку побега. Тогда полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух, после чего один из транспортных полицейских применил оружие на поражение, поразив беглеца в область нижних конечностей. Мужчина был задержан и доставлен в больницу. Также в стационар отправлен с травмами лица пострадавший полицейский.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СЗ СУ на транспорте.