Пекин, , 11:24 — REGNUM Китай намерен завершить создание пилотного проекта раннего предупреждения о землетрясениях и внезапных сейсмических событиях в некоторых особо проблемных регионах уже в июне этого года, сообщили 8 января в Китайской сейсмологической администрации.

Регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй на севере Китая, а также провинции Сычуань и Юньнань на юго-западе Китая возьмут на себя лидирующую роль в создании системы раннего предупреждения о землетрясениях, которая сможет информировать общественность о предстоящих сейсмособытиях, запуская обратный отсчет в секундах.

Как ожидается, система сможет отправлять соответствующие предупреждения на различные устройства, включая телевизоры, мобильные телефоны и терминалы. Она также будет сообщать о сейсмической интенсивности в течение минуты.

Зачатки системы уже работают в некоторых районах провинций Сычуань, Юньнань и Фуцзянь. Ожидается, что к 2023 году система покроет пять самых подверженных землетрясениям зон Китая, включая север страны, а также сейсмический пояс юг — север, проходящий через провинции Сычуань и Юньнань.