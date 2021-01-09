Сухум, , 11:34 — REGNUM В Абхазии произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи. Об этом 9 января сообщает пресс-служба государственной компании «Черноморэнерго».

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«09.01.2021г. в 07:4 ч. произошло аварийное отключение ВЛ Псоу 220. Предположительно из-за пожаров в лесном массиве в Гагрском районе», — говорится в сообщении.

По данной линии электричеством снабжаются Сухум, Гагра и ряд населенных пунктов на западе страны. Сообщается, что на место аварии выехали соответствующие службы.

Стоит отметить, что лесные пожары в Абхазии начались с первых чисел января. В последние дни, по данным от МЧС республики, наиболее сложная обстановка сложилась в Гагрском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Абхазии взял под личный контроль вопрос тушения лесных пожаров